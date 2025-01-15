Україна повернула з російського полону 25 людей

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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Українці повернулися з ворожого полону

В Україну приїхали військовополонені, який забрала Росія у різних окупованих регіонах. Вдома тепло зустріли цивільних і захисників України, які мужньо стояли на обороні наших кордонів. Українці, яких вдалося повернути, мають важкі поранення та хвороби. Як зазначив президент, кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу.

Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою,

– йдеться в повідомленні.

Додому повернулися 25 полонених українців / Фото пресслужби Володимира Зеленського

Новий формат обміну полоненими

Серед тих, кого вдалося повернути, є солдати, матроси та сержанти Нацгвардії, ЗСУ та Державної прикордонної служби України. Також додому повернувся цивільний, якого російська армія захопила під час окупації Київщини та утримувала в своєму полоні. Окрім цього, Україна повернула полонених військових з Курської області. Наймолодшому звільненому громадянину 24 роки, а найстаршому – 60.

Україна та Росія провели обмін у новому форматі, розробленому для повернення додому важко хворих та поранених.

Українці пережили страшний полон з нелюдськими умовами перебування. Дехто з них втратив зір, має ампутовані кінцівки, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Дехто з людей, яких вдалося повернути, хворіють на туберкульоз, онкологію та гангрену.

Нагадаємо, востаннє Україна обміняла своїх громадян перед Новим роком, 30 грудня. Тоді відбувся один з найбільших обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення – додому приїхали 189 українських захисників.