Україна повернула з російського полону 160 військових, – Зеленський
Україна та Росія 26 червня провели обмін полоненими. З російської неволі звільнили 160 військових.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Дивіться також Найкращий подарунок: захисник повернувся з полону через 3 роки напередодні дня народження сина
Що відомо про новий обмін полоненими?
В результаті нового обміну полоненими між Україною та Росією звільнено військових, які перебували у неволі з 2022 року.
Серед тих, хто повернувся до України – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії та прикордонники. Усі вони боронили країну в Маріуполі, зокрема на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
Повернення українських військових з полону / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Глава держави подякував людям, які щодня працюють над звільненням українців з полону.
Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей,
– написав президент Зеленський.
Також він наголосив, що країна прагне повернути з полону усіх військових та цивільних.