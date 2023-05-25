Україна повернула ще 106 своїх захисників: Зеленський підбив підсумки 456 дня війни

Володимир Зеленський звернувся до українців у 456 день повномасштабного вторгнення Росії. У своєму відео він зробив акцент на захисниках, яких вдалося повернути додому з полону.

Президент України почав звернення з новини про те, що з російського полону вдалося повернути 106 українських захисників. Мовиться про воїнів, які протистояли бійцям країни-агресорки на Бахмутському напрямку.

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Захисники вважалися зниклими безвісти

Дуже важливо те, що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації – вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. І повернули додому. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів,

– наголосив Зеленський.

Глава держави подякував усім, завдяки кому вдалося повернути українців додому. Мовиться про Буданова, Єрмака, Усова, Лубінця, Малюка та Клименка.

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Окремо він подякував кожному захисникові, котрий допомагає поповнювати обмінний фонд. Президент наголосив, що на передовій повинні пам'ятати: "що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо".

Допомога від міжнародних партнерів росте

Зеленський зазначив, що цього дня провів зустріч з міністром оборони Швеції. Особливий акцент під час обговорення зробили на посилення оборони бронетехнікою. Також не оминули увагою авіаційну коаліцію.

Звернув увагу Президент України на те, що Фінляндія сьогодні відправила новий пакет оборонної допомоги. Він став шістнадцятим від початку повномасштабного вторгнення, а його сума – 100 мільйонів євро.

Є сьогодні й важливе рішення Ради Євросоюзу для України – ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично це повне скасування мит і квот до червня 2024 року,

– додав президент.

За його словами, відповідне рішення – новий етап секторальної інтеграції нашої економіки. А ще це робить Європу сильнішою.

Наші захисники продовжують давати відсіч ворогові

Володимир Зеленський привітав Державну службу спецзв'язку та захисту інформації України з професійним святом. Він подякував за те, що зв'язок у державі, наших військових, а також цивільних мешканців країни залишається стабільним. І це попри всі загрози з боку ворога. Глава держави підкреслив, що це важливий результат, який допомагає стійко, а також ефективно протистояти російській агресії.

Окремо подякував нашим воїнами Нацгвардії на Запорізькому напрямку. Там захисникам вдалося збити пару винищувачів Су-25. Зробили це бійці 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії.

Дякую двом нашим особливо влучним воїнам. До речі, один із них уже відзначений званням Героя України й має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, а й збиту крилату ракету. Дякую, хлопці! Молодці,

– додав він.

Крім того, він відзначив бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 18-го та 137-го окремих батальйонів морської піхоти, а також 74-го окремого розвідувального батальйону. Всі вони боронять Україну на Донецькому напрямку.

Наостанок він зауважив, що мав нагоду звернутися до спільноти американського Університету імені Джона Гопкінса. Президент України побажав максимально цінувати час, адже нині кожен день має значення. Він також підкреслив, що "що більше зробимо сьогодні, то швидше завершимо війну нашою перемогою". Володимир Зеленський додав, що вона буде лише нашою.