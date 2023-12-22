Україна повернула тіла 66 українських воїнів

На підконтрольну Україні територію повернули тіла (останки) 66 оборонців, полеглих у боях. Обмін провели сьогодні, 22 грудня.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також Тортури та смерть у полоні․ Як Росія катує кримських політв'язнів і чому їх так важко звільняти

Репатрійовані тіла та останки перевезуть до державних спеціалізованих установ, де їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Зазначають, що повернення тіл та останків загиблих українських бійців відбувалося за сприяння низки правоохоронних структур України. Зокрема, до процесу повернення тіл на підконтрольну територію долучилися СБУ, МВС, ДСНС та Держприкордонслужба.

Україна повернула тіла полеглих оборонців / Фото пресслужба Координаційного штабу

У пресслужбі Координаційного штабу додали, що поверненню загиблих воїнів сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста. У штабі особисто подякували очільнику делегації Червоного Хреста Юргу Егліну.

Повернення полеглих бійців: головне