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24 Канал Новини України Повернення тіл 1212 полеглих воїнів: СБУ показала фото та відео обміну
11 червня, 21:55
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Повернення тіл 1212 полеглих воїнів: СБУ показала фото та відео обміну

Софія Рожик
Основні тези
  • Україна повернула тіла 1212 загиблих захисників 11 червня завдяки співпраці різних державних структур і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
  • Повернути вдалося тіла загиблих воїнів з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, особи яких будуть встановлені найближчим часом.

11 червня Україна повернула тіла 1212 загиблих захисників. У мережі опублікували ексклюзивні фото та відео з репатріаційних заходів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Як проходив обмін тілами загиблих військових

Тіла полеглих воїнів вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Працюємо над тим аби виконати доручення Президента України і реалізувати домовленості, досягнуті у Стамбулі!
– додали у СБУ.

Повернення тіл полеглих воїнів України / Фото СБУ

 

 

Нагадаємо, що цього разу з-поміж повернених "на щиті" захисників є полеглі з:

  • Курщини;
  • ⁠Харківщини;
  • Луганщини;
  • ⁠Донеччини;
  • ⁠Запоріжжя;
  • ⁠Херсонщини.

Повернення тіл полеглих українських захисників: дивіться відео

Слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС встановлять особи загиблих у найкоротші терміни.