Повернення тіл 1212 полеглих воїнів: СБУ показала фото та відео обміну

11 червня Україна повернула тіла 1212 загиблих захисників. У мережі опублікували ексклюзивні фото та відео з репатріаційних заходів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Як проходив обмін тілами загиблих військових

Тіла полеглих воїнів вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Працюємо над тим аби виконати доручення Президента України і реалізувати домовленості, досягнуті у Стамбулі!

– додали у СБУ.

Повернення тіл полеглих воїнів України / Фото СБУ

Нагадаємо, що цього разу з-поміж повернених "на щиті" захисників є полеглі з:

Курщини;

⁠Харківщини;

Луганщини;

⁠Донеччини;

⁠Запоріжжя;

⁠Херсонщини.

Повернення тіл полеглих українських захисників: дивіться відео

Слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС встановлять особи загиблих у найкоротші терміни.