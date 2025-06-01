Повернення тіл 1212 полеглих воїнів: СБУ показала фото та відео обміну
- Україна повернула тіла 1212 загиблих захисників 11 червня завдяки співпраці різних державних структур і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
- Повернути вдалося тіла загиблих воїнів з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, особи яких будуть встановлені найближчим часом.
11 червня Україна повернула тіла 1212 загиблих захисників. У мережі опублікували ексклюзивні фото та відео з репатріаційних заходів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.
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Як проходив обмін тілами загиблих військових
Тіла полеглих воїнів вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Працюємо над тим аби виконати доручення Президента України і реалізувати домовленості, досягнуті у Стамбулі!
– додали у СБУ.
Повернення тіл полеглих воїнів України / Фото СБУ
Нагадаємо, що цього разу з-поміж повернених "на щиті" захисників є полеглі з:
- Курщини;
- Харківщини;
- Луганщини;
- Донеччини;
- Запоріжжя;
- Херсонщини.
Повернення тіл полеглих українських захисників: дивіться відео
Слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС встановлять особи загиблих у найкоротші терміни.