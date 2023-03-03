Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

У п'ятницю, 3 березня, вдалося повернути додому тіла ще 17 загиблих оборонців України. Рідні зможуть гідно їх поховати.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

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Скільки полеглих героїв повернули

Від початку повномасштабного вторгнення робота для обміну полоненими йде постійно. З окупованих територій вже вдалося повернути тіла 1426 захисників України. Їх рідні зможуть гідно поховати полеглих героїв.

Останні обміни полоненими

16 лютого з полону повернули 101 українця – 100 військових та 1 цивільного. Серед них були оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також – захисники Бучі, Херсона та Лиману.

4 лютого додому повернулись 116 українських воїнів. 87 воїнів були із ЗСУ, 8 бійців – ТРО, 7 героїв з Нацгвардії, 6 – з Нацполіції, 5 – з ДПСУ, 2 – з ВМС, 1 – з ДСНС.

В Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.