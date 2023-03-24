Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників
Джерело:Мінреінтеграції
Україна змогла повернути тіла ще 83 полеглих наших військовослужбовці. Всі вони віддали життя за нашу державу.
У Мінреінтеграції розповіли, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Київ зумів повернути додому тіла щонайменше 1 509 захисників України.
Важливо Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників
Що відомо про повернення тіл захисників
Сьогодні (24 березня – 24 Канал) вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових,
– розповіли в міністерстві.
Там зазначили, що тіла передали з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.Зверніть увагу! Повідомити про зниклих безвісти можна на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також можна зв'язатись з Уповноваженим особисто за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення на вайбер та телеграм на номер: (095) 896-04-21.
Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що Україна щоразу при передачі тіл загиблих захисників чітко дотримується норм Женевської конвенції.
"Перемовини з протилежною стороною не припиняються, щоб якомога швидше повернути всіх додому", – заявив Костенко.
Повернення тіл захисників
- 3 березня Україна повернула тіла 17 військових, щоб рідні змогли їх гідно похоронити. Від початку повномасштабного вторгнення до 3 березня 2023 року з окупованих територій вже вдалося повернути тіла 1 426 захисників України. В міністерстві зазначають, що робота для обміну полоненими йде постійно.
- 10 лютого додому вдалось забрати тіла ще 61 полеглого за Україну бійця. Тоді зазначали, що з початку повномасштабного вторгнення вдалось забрати тіла 888 загиблих оборонців.
- Перед цим 4 лютого Україна повернула тіла 116 наших захисників. Окрім українців, додому повернули тіла загиблих британських волонтерів-добровольців та українського воїна з Французького легіону. Мовиться про британця Крістофера Метью Перрі, новозеландця Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу та українця Євгенія Кулика.