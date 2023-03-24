Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників

Україна змогла повернути тіла ще 83 полеглих наших військовослужбовці. Всі вони віддали життя за нашу державу.

У Мінреінтеграції розповіли, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Київ зумів повернути додому тіла щонайменше 1 509 захисників України.

Важливо Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

Що відомо про повернення тіл захисників

Сьогодні (24 березня – 24 Канал) вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових,

– розповіли в міністерстві.

Там зазначили, що тіла передали з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Повідомити про зниклих безвісти можна на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також можна зв'язатись з Уповноваженим особисто за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення на вайбер та телеграм на номер: (095) 896-04-21.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що Україна щоразу при передачі тіл загиблих захисників чітко дотримується норм Женевської конвенції.

"Перемовини з протилежною стороною не припиняються, щоб якомога швидше повернути всіх додому", – заявив Костенко.

Повернення тіл захисників