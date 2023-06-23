Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених

Україна продовжує повертати додому наших Героїв. Так, з Угорщини повернулись ще двоє військовополонених.

Раніше полонених передала Москва Будапешту. Загалом Україні вдалося повернути 5 наших військових.

Важливо На щиті: Україна повернула тіла 51 полеглого захисника

Додому повернули ще двох військовополонених

Як розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, українські дипломати вивезли з Угорщини іще двох наших військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

Таким чином, українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників.

Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних,

– наголосив Ніколенко.

Повернення українських військовополонених: що відомо

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що РПЦ планує передати частину полонених українців Угорщині. Однак це рішення навіть не узгоджували з Україною.

Так, голова РПЦ Кирило Гундяєв збирався передати щонайменше 11 українських військовополонених.

8 червня пресслужба РПЦ повідомила, що передача Угорщині групи українських військовополонених із Закарпаття відбулася нібито на прохання Будапешта.

За словами речника уряду Угорщини Золтана Ковача, українські військові начебто самі хотіли приїхати в Угорщину. І так зване "звільнення" буцімто відбулося "з їхньої власної волі".

20 червня стало відомо, що трьох з полонених, на щастя, вдалося повернути. Терористи взяли їх у полон, а згодом за до кінця не з'ясованих обставин передали до Угорщини. Бійці вже перебувають на українській території, їм надають всю можливу підтримку.

До речі, 23 червня також вдалося повернути понад 50 тіл полеглих захисників України. Так, повернули тіла 51 оборонця із тимчасово окупованих територій. Як зазначили у Мінреінтеграції, що репатріація тіл загиблих українських військових відбулася відповідно до норм Женевських конвенцій.

На сьогодні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти. Зв'язатися можна за номерами: 0 800 339 247, а у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером 095 896 04 21.