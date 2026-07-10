Право на самооборону: Україна заявила Греції, що російські кораблі в морі залишаються мішенню

Україна повідомила Греції, що й надалі завдаватиме ударів по російських суднах у відкритому морі, посилаючись на своє право на самооборону, передбачене Статутом ООН.

Про це повідомляє Euractive.

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Як Україна коментує інцидент з морським дроном?

Ситуація загострилася після того, як поблизу грецького острова Лефкада в Іонічному морі виявили український морський безпілотник. За даними дипломатичних джерел в Афінах, ціллю дрона був російський танкер у Середземному морі, інформацію про який Київ отримав від розвідки.

Як повідомляють журналісти, інцидент з безпілотником викликав різку реакцію Греції.

Це питання знову порушили на початку тижня після того, як відомі російські пранкери Вован і Лексус розіграли радника з національної безпеки прем'єр-міністра Греції Таноса Докоса та видали себе за секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Грецька сторона вимагала від Києва вибачень і гарантій, що подібне не повториться, аби Середземне море не перетворилося на театр бойових дій на тлі і ситуація не вплинула на туризм.

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив Euractiv, що вибачень греки мають вимагати не від України, а від Росії та Володимира Путіна.

Греція направила Києву три дипломатичні демарші через цей інцидент.

Згодом Україна офіційно перепросила за ситуацію та наголосила, що вона став наслідком російської агресії проти України. Водночас неофіційно Київ дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від ударів по російських суднах у Середземному морі.

Під час кількох особистих зустрічей після інциденту українські дипломати заявили, що Київ і надалі атакуватиме російські танкери у відкритому морі, реалізуючи своє право на самооборону.

Також українські посадовці посилалися на Договір про дружбу між Україною та Грецією 1996 року, який передбачає проведення негайних консультацій у разі виникнення ситуації, що може загрожувати міжнародному миру та безпеці.

Україна стверджує, що Афіни не виконали цього положення, оскільки питання набуло значного політичного розголосу в грецьких медіа ще до проведення будь-яких консультацій із Києвом.

Нагадаємо, раніше грецькі слідчі дійшли попереднього висновку, що морський дрон із вибухівкою, який знайшли біля острова Лефкада, міг збитися з курсу через технічну несправність і, ймовірно, не віддалився далеко від місця запуску.