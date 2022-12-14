"Треба добивати": Росія може повторити дії німців після Першої світової

В Україні триває дев'ятий місяць війни, а світова спільнота досі не впевнена яким повинен бути її результат. Вони не вірять, що путінський режим можна зруйнувати повністю, а українці чекають тільки на такий фінал.

Про це в ефірі 24 каналу розповів очільник аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він наголосив, що світові лідери не розуміють, як можна повністю знищити режим Путіна, але для України іншого сценарію не існує.

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Як в Першій світовій війні

Рибачук наполягає, що українці добре знають Путіна і обіцяти він може що завгодно. Коли німців не добили в Першій світовій війні, вони розпочали Другу, бо були ображені. Але в Америці та Європі не зовсім розуміють цю паралель.

"Вони думають, що все одно буде Росія, доведеться з нею торгувати", – додав Рибачук.

Світ не розуміє ще одну важливу річ, переконаний експерт. Для того, щоб провести депутінізацію Росії потрібні десятки років. Потрібно не менше часу, ніж пішло, щоб вивітрити Адольфа Гітлера з голови німців. Після війни ще 20 років вони вважали, що Гітлер великий політик.

Настрої у світі

З одного боку, Еммануель Макрон організовує конференцію "Солідарність з українським народом", з іншого боку – заявляє, що треба подумати і про гарантії безпеки для Росії.

Рибачук пояснив це тим, що французи не до кінця розуміють українців. Вони переконані, що варто лише зупинити війну, а далі – в Росії щось перемкнеться і вона оновиться. Мовляв, треба давати шанс, куди ж може подітися Росія.

Але ми з вами чудово розуміємо, якщо гадину не добити – вона знову прийде,

– сказав Рибачук.

Про очікуваний фінал війни для Росії: дивитись відео

Бити і недобити

Це, за словами експерта, є проблемою і американців. Вони не уявляють, що Росію можна військово розгромити. Однак вони і не думали, що Україна вистоїть, а українська зброя почне нищити російські об'єкти.

"А ми розуміємо, що Росію можна схлопнути як картковий будинок", – резюмував спікер.

В Америці, за словами Рибачука, хоч і не сходяться в одностайному баченні цієї ситуації, багато дискутують.

Вони хочуть так розрахувати, щоб бити, але недобити. Побити настільки його (Владіміра Путіна – 24 канал), щоб він був готовий до всього, обіцяв,

– зазначив політик.

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