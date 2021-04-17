Україна працює над поверненням додому затриманого в Росії консула, – МЗС

Напередодні у Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ затримали українського консула. Наразі Україна працює над поверненням Олександра Сосонюка додому.

Інцидент зі затриманням українського консула у Росії в ефірі одного із телеканалів прокоментував заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

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Повернення консула в Україну

За словами Єніна, наразі працюють над питанням повернення Олександра Сосонюка в Україну.

Найближчим часом ми, безумовно, будемо вирішувати питання про його повернення додому,

– зазначив заступник міністра.

Пояснення дій Росії

Він також наголосив, що дії ФСБ – "чиста провокація".

Зазначені дії російських правоохоронних органів є нічим іншим, як грубою провокацією, порушенням всіх Віденських конвенцій,

– пояснив Єнін.

Український дипломат, заявив заступник глави МЗС, абсолютно не міг бути затриманий, він не мав жодного стосунку до дій, які йому інкримінують російські чиновники.

Міністерство обіцяє незабаром надати Росії відповідь відповідно до чинної практики у таких ситуаціях.

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