Україна продовжує боротися за свій народ, – Зеленський про запеклі бої біля Гостомеля

Володимир Зеленський заявив, що 25 лютого о 10:30 на в'їздах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя точилися запеклі бої. Однак українські військові продовжують захищатися.

Український лідер зауважив, що українські міста тримають оборону.

Важливо Як ви будете захищати себе, якщо так повільно допомагаєте нам, – Зеленський звернувся до Європи

Зеленський присоромив італійського прем'єра

Раніше італійський прем'єр Маріо Драгі поскаржився, що йому не відповів президент України. На це Зеленський сказав:

Загинули люди. Наступного разу я спробую змінити розклад війни, щоб поговорити з Маріо Драгі в певний час.

Росія у ніч проти 24 лютого підступно напала на Україну. Окупанти з "Градів" гатили по українських містах. Низка країн світу засудили агресію та почали вводити санкції проти Росії. Однак Володимир Зеленський заявив, що цього недостатньо.

Зауважимо, що Італія – одна з чотирьох країн, які не підтримали відключення Росії від SWIFT. Експерт зазначив, що ця країна традиційно дружня до росіян.