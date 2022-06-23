Україна проходить крізь пекло, – фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС надати статус кандидата

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом лідерів ЄС закликала учасників надати Україні статусу країни-кандидата на вступ в Союз.

Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті, передає 24 канал. Вона зазначила, що Україна – це єдина країна, де людей розстріляли за те, що вони закутались у європейський прапор.

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Чому Україна має отримати статус кандидата

Україна пройшла через пекло і високу воду з однієї простої причини – її бажання приєднатися до Європейського Союзу. Європейська комісія відповіла на це бажання однозначно,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами рішення комісії визнає прагнення України та величезний прогрес, якого досягла українська демократія після протестів на Євромайдані 2014 року. І його прийняли після ретельного оцінювання. Комісія вважає, що Україна заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата за умови, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.

"Україна ще до війни довела, що вона на правильному шляху. За останні кілька років в країні реформували більше, ніж за останні десятиліття. Завдяки Угоді про асоціацію 2016 року Україна вже впровадила приблизно 70% законів, норм і стандартів ЄС. Україна вже бере участь у багатьох важливих програмах ЄС, таких як Horizon Europe та Erasmus", – заявила президентка.

Вона наголосила, що Україна – це міцна парламентська демократія та має добре функціонуючу державну адміністрацію. В країні проходять вільні та чесні вибори та є активне громадянське суспільство, яке змушує уряд бути відповідальним.

Що потрібно змінити

Але, за її словами, в українців попереду ще багато роботи – боротьба з корупцією та з надмірним впливом олігархів на економіку.

"Наступний розділ історії сьогодні пише хоробрий народ України, і всі ми, які повинні супроводжувати його на європейському шляху. Знову ж таки, це момент для Європи. І ми повинні його упіймати" – наголосила вона.

Статус кандидата на вступ в ЄС для України

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдови статус кандидата. А Грузії – відмовили.

Україні прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури вступ в ЄС. Серед них: реформа Конституційного Суду, продовження судової реформи, боротьбу з корупцією, включно з призначенням керівника САП, боротьбу з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, зміну законодавства про нацменшини.

За проєктом рішення, яке потрапило в мережу, лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23 – 24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

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