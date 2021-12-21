Україна просила аварійну допомогу в Словаччини через відключення ТЕС Ахметова

Оскільки енергоблок відключили, Україна попросила додаткові мегавати у Словаччини. Мовиться про 300 мегават-годин.

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Що з роботою ТЕС

Бурштинська ТЕС продовжує працювати в штатному режимі. Працюють 10 з 11 енергоблоків. Ремонтники ще відновлюють роботу енергоблоку №1. Наразі станція несе навантаження 1330 мегават.

"Економічна правда" пише, що така ситуація на ТЕС сталась через аварійне розвантаження блоків № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 та відсутність резервів.

Допомогу Словаччини вже просили

У листопаді 2021 року "Укренерго" просило аварійну допомогу зі Словаччини. Причина полягала у тому, що на Бурштинській ТЕС одразу 7 блоків були на ремонті. Річ у тім, що об'єднана енергосистема України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу надала Словаччина.

Поблизу Бурштина жителі стали свідками почорніння верхнього шару снігу. Припускали, що таке явище можливе через проблеми на місцевій ТЕС, але там заперечували свою причетність. Згодом в уряді заявили, що проведуть перевірку.

Текст поста зі сторінки Бурштинської ТЕС:

Який стан справ на Бурштинській ТЕС? Вашій увазі – коротка довідка.

Станом на 21.12.2021:

ДТЕК Бурштинська ТЕС продовжує працювати в штатному режимі.

Ремонтні бригади Галременерго та Інтерегергосервісу відновлюють роботу енергоблоку №1.

Сьогодні свої МВт готові відпускати 10 з 11 енергоблоків.

В ніч з 20 на 21 грудня енергетикам довелося оперативно усувати виявлені дефекти на енергоблоці №7, тож для стабільного забезпечення українців теплом та електроенергією ми підстрахувалися додатковими мегаватами із Словаччини. Наразі станція несе навантаження 1330 МВт.

В роботі енергоблоки №2,4,5,6,7,8,9,10,11 та 12, які забезпечують електроенергією Бурштинський енергоострів.