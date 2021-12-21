Україна просила аварійну допомогу в Словаччини через відключення ТЕС Ахметова
Джерело:ДТЕК Бурштинська ТЕС
Україна вночі 21 грудня запросила аварійну допомогу зі Словаччини через аварійне відключення енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова. В роботі енергоблоку виявили дефекти.
Оскільки енергоблок відключили, Україна попросила додаткові мегавати у Словаччини. Мовиться про 300 мегават-годин.
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Що з роботою ТЕС
Бурштинська ТЕС продовжує працювати в штатному режимі. Працюють 10 з 11 енергоблоків. Ремонтники ще відновлюють роботу енергоблоку №1. Наразі станція несе навантаження 1330 мегават.
"Економічна правда" пише, що така ситуація на ТЕС сталась через аварійне розвантаження блоків № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 та відсутність резервів.
Допомогу Словаччини вже просили
У листопаді 2021 року "Укренерго" просило аварійну допомогу зі Словаччини. Причина полягала у тому, що на Бурштинській ТЕС одразу 7 блоків були на ремонті.
Річ у тім, що об'єднана енергосистема України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу надала Словаччина.
Текст поста зі сторінки Бурштинської ТЕС:
Який стан справ на Бурштинській ТЕС? Вашій увазі – коротка довідка.
Станом на 21.12.2021:
ДТЕК Бурштинська ТЕС продовжує працювати в штатному режимі.
Ремонтні бригади Галременерго та Інтерегергосервісу відновлюють роботу енергоблоку №1.
Сьогодні свої МВт готові відпускати 10 з 11 енергоблоків.
В ніч з 20 на 21 грудня енергетикам довелося оперативно усувати виявлені дефекти на енергоблоці №7, тож для стабільного забезпечення українців теплом та електроенергією ми підстрахувалися додатковими мегаватами із Словаччини. Наразі станція несе навантаження 1330 МВт.
В роботі енергоблоки №2,4,5,6,7,8,9,10,11 та 12, які забезпечують електроенергією Бурштинський енергоострів.