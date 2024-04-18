"Ними не користуються": прем'єрка Естонії повідомила, що Україна просить 6 Patriot у країн ЄС

Європейські лідери обговорили передачу систем ППО для України. Допомогти Києву передусім мають ті країни, які мають ці системи та не використовують їх.

Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас під час другого дня засідання Європейської Ради, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна просить 6 Patriot

Прем'єрка зазначила, що Євросоюз не взяв на себе жодних зобов'язань, оскільки подальші рішення залежать від тих країн, які мають системи ППО. Втім, з ними провели окремі перемовини.

Був великий тиск на ці країни. Вони (українці – 24 Канал) просять лише 6 Patriot. Ми знаємо, де вони перебувають у Європі. І ці країни не потребують їх зараз так сильно, як Україна потребує їх зараз,

– сказала Кая Каллас.

Також лідерка Естонії наголосила, що ситуація на полі бою залишається тривожною і партнери мають відправляти Україні все, що Київ просить передати — боєприпаси та системи ППО.

"Ми просто не можемо допустити, щоб Україна програла війну, інакше ситуація з безпекою в Європі опиниться у великій небезпеці", – сказала Каллас.

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