Президент Мексики відмовив у арешті Путіна у разі його візиту в країну

Чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив прохання влади України про арешт Владіміра Путіна. Російського диктатора запросили на інавгурацію новообраної президентки країни Клаудії Шейнбаум.

Про арешт Путіна у разі його візиту в Мексику просила Україна та Європейський Союз. Журналісти Reuters зауважили, що главу Кремля очікують у Мехіко у жовтні 2024 року.

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Чому у Мексиці відмовили в арешті Путіна у разі його приїзду

Чинний президент Мексики під час виступу на урядовій пресконференції 8 серпня практично відхилив відповідні заклики з боку як Києва, так і Брюсселя, щодо дотримання зобов'язань Міжнародного кримінального суду.

Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить,

– наголосив Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Таким чином влада Мексики відреагувала на заклики української влади заарештувати главу Кремля у разі його приїзду на інавгурацію Шейнбаум, що заплановане на 1 жовтня.

Європейський Союз також закликав мексиканський уряд розглянути можливість арешту Путіна, якщо він відвідає цей захід.

Заклики до арешту президента Росії Владіміра Путіна набирають обертів, особливо через статус Мексики як члена Міжнародного кримінального суду (МКС).

До слова, після повідомлень про можливий приїзд Путіна у Мексику на інавгурацію нової президентки посольство України оприлюднило заяву, де просило Мексику заарештувати президента Росії Владіміра Путіна, якщо той приїде на інавгурацію Шейнбаум.

Раніше у Мексиці зазначали, що Путіна запросили на цю подію лише тому, що надіслали запрошення всім главам держави, з якими мають дипломатичні відносини. Запрошення на інавгурацію нової мексиканської президентки отримав також і Володимир Зеленський.