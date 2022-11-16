Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху ракет у Польщі
Джерело:Олексій Данілов
Олексій Данілов заявив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.
Україна очікує від партнерів на інформацію про те, на підставі чого вони вирішили, що в Польщі впала ракета української ППО. Зауважимо, що про падіння української ракети говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО,
– заявив Данілов.
Крім того, Україна просить надати невідкладний доступ до місця падіння ракети представникам нашого Міністерства оборони та Держприкордонслужби.
То чия була ракета: думка партнерів
На брифінгу, який відбувся 16 листопада, Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російський смертоносний снаряд. За даними ЗМІ, такої думки дотримується і президент США Джо Байден. При цьому генсек НАТО наголосив, що Україна не винна в тому, що трапилося. Винна за загибель 2 людей лежить на Росії.
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У відповідь на інцидент з ракетами Альянс планує посилити системи ППО на східному фланзі.
До речі, президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Мовляв, доказів того, що снаряд запустили росіяни – немає. Крім того, за його словами, ознак нападу на Польщу не зафіксували.
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