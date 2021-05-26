Україна просить ОБСЄ посилити роботу моніторингової місії в окупованому Криму

Дмитро Кулеба звернувся до генеральної секретарки ОБСЄ Хельги Шмід з проханням посилити роботу моніторингової місії в окупованому Криму. Міністр закликав приділяти більше уваги одностороннім крокам Росії, які підривають базові принципи та зобов'язання ОБСЄ.

На спільній зі Шмід пресконференції в Києві Кулеба звернувся до неї з проханням збільшити кількість зусиль ОБСЄ на кримському напрямку.

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Україна просить ОБСЄ приділяти більше уваги Криму

Я звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла більшу увагу ситуації в окупованому Криму. Нам потрібно, щоб організація приділяла більше уваги одностороннім крокам Росії, які підривають базові принципи та зобов'язання ОБСЄ,

– зазначив Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі обговорив з генеральною секретаркою ОБСЄ врегулювання українсько-російського збройного конфлікту. Глава МЗС наголосив, що Україна цінує зусилля ОБСЄ і Спеціальної моніторингової місії.

Шмід за розширення можливостей СММ в Україні

Хельга Шмід зазначила, що необхідно розширити можливості СММ ОБСЄ в Україні проводити спостереження. Також, за її словами, слід докладати більше зусиль, аби вести серйозну роботу з розмінування.

На жаль, протягом останніх декількох місяців ми побачили, що там (на Донбасі – 24 канал) росте напруга, і були порушення режиму припинення вогню. Така ситуація фіксується нашою моніторинговою місією, яка нам нагадує про такі порушення щодня,

– заявила вона.

Генеральна секретарка ОБСЄ додала, що СММ треба застосовувати додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Хельга Шмід здійснює візит до України, під час якого вона планує впродовж 26 – 30 травня зустрітися з високопосадовцями та відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил.