Україна просить провести міжнародне розслідування нібито "обстрілів Росії", – Кулеба

Російські ЗМІ повідомляли, що з боку України нібито обстріляли їхню територію. Наша держава вже відреагувала на такі зухвалі звинувачення окупантів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагає провести міжнародне розслідування нібито обстрілів території Росії. Воно має бути неупередженим, повідомляє 24 канал.

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Нам нічого приховувати, ми знаємо, що ніяких подібних обстрілів Україна не здійснювала. Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування,

– зазначив міністр.

Він підкреслив, що повторює це вдруге задля підтвердження.

Фейки про обстріл Росії: що відомо

Російські ЗМІ повідомили про ще один начебто український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області. Писали про нібито боєприпас від системи "Град". Слідчий комітет країни-агресорки навіть взявся за цей "інцидент".

Окрім Офісу Президента та МЗС, у штабі Операції об'єднаних сил також відреагували на ситуацію. Там наголосили, що Україна не стріляє.

До того ж президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про "снаряди в Ростовській області". Він наголосив, що все це брехня та провокація.

Що сказав президент про фейк: дивіться відео