Україна просить Захід більше тиснути на Росію через Білорусь

Україна закликала країни Заходу посилити тиск на Росію через вплив останньої на Білорусь. Адже Кремль фактично перетворив сусідню державу на плацдарм для дестабілізації Європи.

Таку заяву зробила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Її текст опубліковано 8 жовтня на офіційному сайті МЗС.

Також цікаво Солдат Війська Польського обстріляли на кордоні з Білоруссю

Захід має тиснути на Росію сильніше – через її вплив на Білорусь

Москва майже що позбавила Мінськ суверенітету. Територія Білорусі стала плацдармом для дестабілізації ситуації у Європі. Про це мовиться у заяві першої заступниці глави МЗС України Еміне Джапарової.

Вона нагадала, що Росія за допомогою Білорусі маніпулює міграційними потоками, цілеспрямовано скеровуючи їх до Польщі й Литви.

Саме тому, на наше переконання, Захід повинен посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі,

– сказала Джапарова.

І наголосила, що для України зокрема і Європи загалом вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною.

Натомість подальша інтеграція її з Росією може призвести до появи на кордонах України та ЄС нових викликів і загроз.

Особливо з урахуванням того, що у Білорусі досі тривають агресивні порушення прав людини й політичні репресії з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати. Ми продовжимо наші зусилля зі звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників і захисту їхніх прав,

– підсумувала Джепарова.

Ці заяви від представниці України пролунали під час неформального засідання високого рівня у Радбезі ООН по ситуації у Білорусі.

Важливі новини по Білорусі, на які слід звернути увагу: