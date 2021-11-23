Україна проти Росії в ЄСПЛ: чому розгляд справи перенесли

Європейський суд з прав людини переніс слухання у "Донбаській справі" на два місяці. Це спільний позов України та Нідерландів про численні порушення прав людей в ОРДЛО та щодо катастрофи рейсу МН-17.

Слухання перенесли з 24 листопада на 26 січня 2022 року. Про ймовірну причину перенесення дати розгляду розповів колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький.

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Засідання довелось перенести через суддю, якого призначили за квотою Росії. Від справи він раптово відмовився, а знайти заміну йому не встигли.

Я впевнений, що це не Європейський суд з прав людини справи затягує, а Росія постійно просить зрушити терміни нібито для подачі додаткової інформації, документів тощо. Росія робить все можливе для затягування – це факт,

– заявив колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький.

Що відомо про "Донбаську справу"

Нідерланди у 2020 році подали позов до ЄСПЛ проти Росії через катастрофу літака рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Згодом Європейський суд об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів. Росія типово не визнає причетності до катастрофи.

Катастрофа МН17

Трагедія сталася у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 пасажирів на борту загинули. Проросійські бойовики запустили ракету в літак з окупованого Донбасу. Суд підозрює чотирьох людей, серед яких:

ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР",

росіяни Сергій Дубинський та Олег Пулатов,

українець Леонід Харченко.

Рішення у справі мають оголосити наступного року.