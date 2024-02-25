Україна проводить консультації щодо відкриття повітряного простору, – Кубраков

В Україні 25 лютого проходить форум "Україна. Рік 2024". На заході посадовці зробили вже низку гучних заяв. Також важливу новину повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Міністр розповів про ситуацію щодо відновлення авіасполучення, передає 24 Канал. Курбаков наголосив, що наразі Україна проводить консультації безпековими регуляторами з європейських країн та США з можливості відкриття повітряного простору.

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Складний процес

Курбаков зазначив, що це – складний процес, однак перші кроки в цьому напрямку вже зроблені.

Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів,

– підкреслив міністр інфраструктури України.

Проте точних термінів, коли може відбутися відновлення авіасполучення, за словами Курбакова, ніхто називати не буде.

"Нам важливо щоб американські та європейські регулятори підтвердили наш алгоритм дій", – пояснив міністр.

Відновлення авіасполучення в Україні: що відомо

Володимир Зеленський у грудні 2023 року заявляв, що відкриття аеропорту "Бориспіль" стало б потужним економічним кроком, а також свідченням перемоги української ППО. Він наголосив, що це питання розглядається.

Також великі авіакомпанії світу після закінчення війни мають намір повернутися на український ринок та здійснювати перельоти, зокрема, через аеропорт "Бориспіль". Водночас найбільший аеропорт в Україні готовий швидко відновити роботу та повністю обладнаний для цього.

Раніше українська авіакомпанія Air Ocean Airlines заявляла про можливість відновлення польотів з Ужгорода. В компанії зазначили, що аеропорт Ужгород розташований біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу.

Також ірландська авіакомпанія Ryanair мала намір здійснювати польоти в Україну попри загрозу ракетних обстрілів та дронових атак.