Україна публічно помножила Росію на нуль, – Подоляк про крах репутації агресора

Михайло Подоляк наголосив на тому, що упродовж трьох місяців війни Україна буквально помножила Росію на нуль. І зробила вона це публічно, що буквально зруйнувало репутацію ворога.

Це він сказав під час телемарафону. Радник глави Офісу Президента підкреслив, що лише таким чином вдалося показати країні-агресорці, що наша держава її не боїться, передає 24 канал.

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Росія розуміє лише силу та не визнає діалогів

Михайло Подоляк додав, що упродовж багатьох років Росія намагалась створити образ мілітарної держави. Тієї, яку повинні у всьому світі боятися та йти їй назустріч. Для цього у країні-агресорці не гребували покупкою еліт, використовуючи тіньові кошти, отримані від продажу енергоносіїв.

Усе це, підкреслив Михайло Подоляк, мало б показати, що Росія дійсно може "прийти і поставити, як казали в ній, усіх на коліна".

Усе пішло не за планом. Хоч вони (в Росії – 24 канал) й кажуть, що в нас усе йде за планом, але ми їхню репутацію помножили на нуль. І це велика шана Україні за те, що ми зробили це публічно. Росію потрібно множити на нуль лише публічно,

– підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що в Росії не розуміють ані діалогу, ані будь-яких домовленостей. Та й узагалі у країні-агресорці не тямлять, що таке дотримання юридичних форматів. Натомість у ній прекрасно знають, як діє сила на силу. І саме протистояння України показало, що знайшлась та сила, яка може здолати Росію.

Тим часом Росію й Україну всіляко намагаються посадити за стіл переговорів. Зокрема, це робить президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Переговори між Україною та Росією можливі, але є одне "але"

Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Путіну провести переговори. У них, на думку президента Туреччини, мали б взяти Україна, Росія, а також представники ООН. Сам же перемовний процес може відбутися, наприклад, у Стамбулі.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на буцімто "готовність до переговорів" Росії. Він підкреслив, що відповідні заяви з боку країни-агресорки – класична КГБшна постановка. Очільник МЗС додав, що якби в Росії дійсно були такі наміри, то її поведінка кардинально б відрізнялась від того, що є зараз.

Сам Михайло Подоляк на днях розповів, за якої умови таки можуть відбутись переговори. На його думку, це можливо лише тоді, коли країна-агресорка відмовиться від лицемірства. Передовсім мовиться про те, щоб вона вивела свої війська з території України. Лише після цього можна міркувати про переговорний процес.

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