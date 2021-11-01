Україна та Росія посварилися на кліматичному саміті ООН у Глазго

Представники України та Росії влаштували суперечку на кліматичному саміті у Глазго. Москва постійно включає окупований Крим у свої доповіді щодо викидів парникових газів. Це, звісно, обурює офіційний Київ. У Глазго на підтримку України виступили партнери з ЄС, Канади та США.

Радник-посланець посольства України в Іспанії Дмитро Матющенко нагадав, що під час попередньої сесії українська делегація вже висловила занепокоєння подібними документами.

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Росія включає окупований Крим у свої звіти

На жаль, незважаючи на запевнення, які ми отримали із секретаріату, це питання так і не було вирішено. Ряд документів Російської Федерації включає інформацію про викиди та видалення парникових газів на тимчасово окупованій Росією території Автономної Республіки Крим та Севастополя,

– сказав Матющенко.

Матющенко нагадав про резолюцію Генасамблеї ООН, яка закликає всі держави та міжнародні організації не визнавати будь-які зміни статусу Криму.

Позиція України – однозначна: у всіх звітах Росії має бути виноска, що територія Криму – окупована.

Деякі країни хотіли вплинути на фінальну резолюцію

Зазначимо, напередодні саміту виник витік даних, згідно з яким вияснилось, що певні країни спробували вплинути на фінальну резолюцію. Австралія, Саудівська Аравія та Індія намагались зменшити негативний вплив копалин на клімат.

Ці країни намагатимуться добре зарекомендувати себе на світовій арені, і ви почуєте багато схвалень на адресу цієї конференції. Але якщо ви подивіться за завісу, побачите, що там насправді,

– сказала виконавча директорка Greenpeace Дженніфер Морган.

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