Україна та Росія стикаються з однаковими проблемами на лінії оборони, – розвідка Британії

Російські війська продовжують намагатися атакувати ЗСУ Сєвєродонецьк з трьох напрямків. Натомість українська оборона мужньо тримається.

У британській розвідці заявили, що найближчі 24 години якась зі сторін досягне значних успіхів.

Важливо Росія атакує Сєвєродонецьк з 3 напрямків, але українська оборона тримається, – розвідка

Водночас і Україна, і Росі, на думку британських розвідників, має спільну проблему на лінії оборони. Оскільки фронт окупованої зони сягає більш ніж на 500 кілометрів обидві сторони мають проблеми у підтримці оборонної лінії при вивільненні боєздатних бойових частин для наступальних операцій.

Тим часом українські бійці мають чималі досягнення у Херсонській області.

Українські сили нещодавно досягли певного успіху, завдавши контрударам у південно-західній частині Херсонщини, у тому числі закріпившись на східному березі річки Інгулець,

– повідомляє розвідка Британії.

Наступ на Сєвєродонецькому напрямку сповільнився

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов пояснив, чому росіяни сповільнили наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Передовсім він зазначив, що в окупантів просто вичерпуються сили. Воно й не дивно, адже вони докладають чималих зусиль, але досі не можуть досягнути бажаного результату.

Крім того, сповільнення може свідчити про перегрупування військ. І до цього українські захисники повинні бути готовими. Але не слід виключати й того, що загарбники просто продовжують слідувати тактиці "випаленої землі". Її використовують у тих населених пунктах, які не вдалось захопити за лічені дні.

Що слід знати про боротьбу за Сєвєродонецьк

Російські загарбники почали активно наступати на Сєвєродонецьк ще наприкінці травня. Ввечері 1 червня їм вдалося захопили приблизно 80% міста. Попри те, що Сєверодонецьк був одним з найбільш напружених напрямків боротьби, захисники Збройних Сил України намагалися встановити повний контроль над містом.

За словами Олексія Арестовича, українські військові 2 червня провели вдалу операцію у Сєвєродонецьку. Після цього вони почали активно нищити там російських окупантів. Нашим воїнам вдалося втягнути ворога у місто, нібито "здавши" його. Так, росіяни опинилися у пастці.

7 червня стало відомо, що ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно складною. Проте в українських захисників є успіхи. Наші Збройні Сили закріпилися й тримають місто, але бої не вщухають. Росіяни кидають все нові й нові сили.

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