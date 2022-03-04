Україна роздобула ще один російський танк до свого війська

4 березня 2022 , 16:47
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Джерело:

телеграм-канал Дмитра Луніна

Українська армія палить російську техніку, яка за наказом кривавого Путіна порушила наші кордони. Росіяни настільки налякані силою нашої армії, що іноді покидають свою техніку і дають драпака.

Росія втратила танк

Виконувач обов'язків голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін показав новий трофей українців. На фото кран вантажить танк на вантажівку.

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Тепер російська зброя в руках українців, які точно знайдуть їй правильне застосування після ремонту.


Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна


Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна


Російський танк / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна

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Автор: Михайло Гема