Україна розглядає варіант повної зупинки Запорізької АЕС

Російські загарбники окупували Енергодар та контролюють Запорізьку атомну електростанцію. У випадку повної втрати контролю над ЗАЕС зі сторони України, не виключають сценарій її повного відключення.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко. За його словами, до такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю над станцією".

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Бойко каже, що у рамках підготовки до опалювального сезону розглядається сценарій із повною зупинкою ЗАЕС.

При цьому він наголосив, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.

Захоплення Запорізької АЕС: головне

3 березня окупантам вдалося зайти в Енергодар, де розташовується Запорізька АЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.

Згодом росіяни рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захоплення. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася.

Окупанти протягом тривалого часу не лише не припиняли вогонь, а й не підпускали рятувальників. Зрештою пожежники все ж розпочали ліквідацію пожежі та під ранок вдалося її загасити.

Водночас загарбники проникли на територію станції. За даними представників ЗАЕС, це були кадирівці. Вони хотіли замінувати ЗАЕС, щоб шантажувати Європу.

Вранці 4 березня з'явилася інформація, що адміністративний корпус Запорізької АЕС – під контролем окупантів. На жаль, у бою з ворогом загинули українські бійці.

Згодом рятувальники опублікували відео запеклої боротьби за Запорізьку атомну електростанцію, що точилися в Енергодарі в ніч на 4 березня.

У травні російські окупаційна влада вирішила привласнити Запорізьку АЕС та включити її у свою систему. У Росії заявили, що готові продавати електроенергію із ЗАЕС в Україну.

Після того, як росіяни окупували ЗАЕС, з'явилася інформація, що вони можуть спробувати спрямувати електроенергію з неї на свої інтереси. Проте в "Енергоатомі" заспокоїли – здійснити це технічно неможливо.

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Ще на початку березня російські окупанти захопили Енергодар та ЗАЕС, розташовану поряд із містом. Це найбільша за розмірами атомна електростанція у Європі та третя у світі.