Україна розпочала передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію

За інформацією ЗМІ, уряд України почав консультації з Євросоюзом через те, що Польща обмежує транспортування товарів українськими перевізниками. Офіційний Київ має намір вирішувати цю суперечку в ЄС.

За інформацією ЗМІ, інформацію про початок передарбітражних консультацій підтвердили 3 джерела в уряді. В Україні оцінюють збитки через порушення Польщею Угоди про асоціацію в сотні мільйонів євро.

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Консультації є початком арбітражної суперечки

В уряді переконані, що Польща поршує Угоду про асоціацію з ЄС, через що і почала консультації. Згідно з тією ж угодою, консультації є початком арбітражної суперечки. Євросоюз, тобто Польща, яка є його частиною, не виконує свої зобов'язання.

Такий крок в уряді назвали вимушеним, оскільки через дії Польщі наша країна зазнає збитків.

Це був вимушений крок, адже 2021 рік став максимально критичним у автомобільній історії Україна-Польща,

– заявив один зі співрозмовників.

Польща обмежує в'їзд українських вантажівок з товаром для експорту та не видає необхідну кількість дозволів. Це стосується як і продукції для польського ринку, так і загалом ринку ЄС. Збитки від таких дій у минулому році оцінюють в 500 мільйонів євро. Однак цього року цифра може зрости.

Український уряд, за інформацією ЗМІ, не вірить у мирне вирішення суперечки з Польщею, оскільки всі попередні спроби переконати сусідню країну виконати зобов'язання завершились нічим. Таким же є результат публічних попереджень Києва.

Останні новини про відносини України та Польщі

З 1 січня 2022 року Польща почала своє головування в ОБСЄ. Безпеці України там пообіцяли приділяти особливу увагу. Свій перший візит новий очільник організації Збігнєв Рау здійснить на Донбас.

У січні 2022 року Україна та Польща відзначили 30-у річницю становлення дипломатичних відносин.

Під час кібератаки на урядові сайти України користувачі бачили антиукраїнські повідомлення трьома мовами, серед яких польська. У Польщі заявили, що переклад "ламаний", а ці дії спрямовані на підрив українсько-польських відносин.

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