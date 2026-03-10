Україна відправила експертів з"Шахедів" у три країни Близького Сходу та хоче натомість Patriot

Україна розраховує отримати ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot задля захисту від російських атак в обмін на допомогу на Близькому Сході.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Як Україна допомагає Близькому Сходу?

Президент повідомив, що Україна порушить це питання під час переговорів із країнами Близького Сходу, які надіслали запити на дронову допомогу. Насамперед Київ цікавлять дефіцитні ракети РАС-2 і більш сучасні РАС-3.

Україна розраховує отримати ракети для систем Patriot в обмін на допомогу на Близькому Сході,

– сказав він.

За його словами, ще у 2025 році Україна пропонувала американській стороні угоди стосовно дронів-перехоплювачів, завдяки чому Київ міг би профінансувати власне виробництво. Він вважає, що ця угода зараз актуальна.

На думку Володимира Зеленського, держави, які намагалися самостійно застосовувати дрони-перехоплювачі, переконалися, що без українських спеціалістів та технологічних рішень їхня ефективність є відчутно нижчою.

Він наголосив, що результативність такої системи залежить не лише від перехоплювачів, але й від цілої системи, яка передбачає підготовку операторів, спеціалізоване програмне забезпечення та радарне покриття тощо.