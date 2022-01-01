Україна розраховує на підтримку європейських прагнень, – Зеленський про нового очільника Ради ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон почав головувати в Раді Євросоюзу. Володимир Зеленський привітав нового очільника й висловив сподівання України.

Президент України Володимир Зеленський привітав Францію та її лідера з очоленням Ради Європейського Союзу. Зокрема він висловив надії про співпрацю в оборонній сфері.

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На що сподівається Україна

"Вітаю з початком головування в Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС і подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України й подальше поглиблення співпраці, зокрема у сфері безпеки", – мовиться в повідомленні Зеленського.

Саміт Україна ЄС: головне

У Києві 12 жовтня відбувся 23 саміт Україна – Європейський Союз. У ньому взяли участь Володимир Зеленський та керівництво ЄС, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На ньому єврокомісія разом з українськими експертами вивчала сценарії гарантування постачання газу для України. Як зазначалось, наша держава є і має залишатися надійною транзитною країною.

Крім того, на саміті відбулась довгоочікувана угода про вільне небо – так званий авіабезвіз. Це дозволить українцям купувати дешевші квитки, адже зокрема з'являться нові лоукости й кращий сервіс.

Також Європа пообіцяла Україні 6,5 мільярдів євро у межах програми "Східне партнерство". За прогнозами, такий жест довіри з її сторони залучить й інших інвесторів.

Рада Європейського Союзу – складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Загалом існує 10 конфігурацій Ради.

Повний тест публікації Володимира Зеленського:

Вітаю Еммануеля Макрона з початком головування Франції в Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС і подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України й подальше поглиблення співпраці України та Євросоюзу, зокрема у сфері безпеки.

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