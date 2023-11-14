Російським кораблям в Чорному морі буде неспокійно, – Федоров про виробництво нових дронів

Україна активно використовує дрони власного виробництва для оборони у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Зараз наша держава працює над новими моделями.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у етері телемарафону заявив, що Україна вже розробляє нові моделі надводних дронів. Вони будуть з "сюрпризами" для росіян.

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Україна перейшла до серійного виробництва

За словами Федорова, виробництво надводних дронів активно масштабується. Він наголосив, що зараз БпЛА виробляється достатньо багато.

Розробляються нові моделі з певними "сюрпризами", тому думаю, що російські кораблі будуть себе відчувати досить неспокійно в Чорному морі,

– розповів міністр цифрової трансформації України.

У 2024 році буде виділено 100 мільярдів гривень на дрони