Російським кораблям в Чорному морі буде неспокійно, – Федоров про виробництво нових дронів

14 листопада 2023, 17:54
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Україна активно використовує дрони власного виробництва для оборони у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Зараз наша держава працює над новими моделями.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у етері телемарафону заявив, що Україна вже розробляє нові моделі надводних дронів. Вони будуть з "сюрпризами" для росіян.

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Україна перейшла до серійного виробництва

За словами Федорова, виробництво надводних дронів активно масштабується. Він наголосив, що зараз БпЛА виробляється достатньо багато.

Розробляються нові моделі з певними "сюрпризами", тому думаю, що російські кораблі будуть себе відчувати досить неспокійно в Чорному морі,
– розповів міністр цифрової трансформації України.

У 2024 році буде виділено 100 мільярдів гривень на дрони

  • Теперішню війну в Україні часто називають протистоянням безпілотників. Для покращення ситуації на фронті дрони потрібно закупляти та удосконалювати на постійній основі.
  • 9 листопада уряд затвердив видатки з бюджету на 2024 рік у сумі 94,3 мільярда гривень на виробництво дронів та зброї. Військова галузь України потребує збільшення фінансування, тому урядовці шукають нові шляхи надходження коштів в оборонний бюджет.
  • Зокрема, ПДФО, яке отримують від військових, місцеві бюджети, будуть спрямовувати на оборонний сектор. Планується, що кошти розподілятимуться не тільки на виготовлення дронів та зброї, а і на допомогу оборонцям.

Автор: Вікторія Кульженко