Досі це було неможливо: "Тихоход" розповів, на що здатні українські дрони

Україна всіляко розвиває дронову галузь. Результати українських розробок подекуди справді вражають як Росію, так і увесь світ.

Масштабується не лише виробництво далекобійних дронів, які можуть уражати військові об'єкти вглиб Росії. Але й ті, що знищують ворожі об'єкти на території України. Детальніше про це 24 Каналу розповів автор і керівник проєкту "ОЧІ", радник командувача Сухопутних військ Олександр Дмітрієв "Тихоход".

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Галузь дронів розвивається дуже швидко

Безпілотні системи, хоч і не замінюють, але збільшують можливості Збройних Сил України знищувати ворожі цілі. Подейкують, що дрони навіть компенсують дефіцит артилерії на фронті. Однак, звісно, повною мірою це неможливо зробити.

На сьогодні ми все ж бачимо величезний відсоток ураження від FPV-дронів та скидів. Ми нарощуємо ці спроможності. Я впевнений, що як зараз БпЛА допомагають артилерії уражати цілі, так і поступово окремі розробки зможуть уражати літальні цілі. Тобто працюватимуть як ППО,

– зауважив Олександр Дмітрієв.

До розробок нових дронів долучається багато волонтерів, компаній та партнерів.

Неймовірні результати українських FPV

Власне, уже зараз результати українських дронів вражають. Так, нещодавно був зафіксований випадок збиття російського розвідувального дрона ZALA Lancet українським FPV. За словами "Тихохода", це була цілеспрямована робота, працював досвідчений екіпаж.

Збиття російського дрона / Телеграм-канал Сергія Стерненка

Але не розвідувальними дронами єдиними. На початку серпня спецпризначенці СБУ вперше в історії уразили російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Наразі такі випадки поодинокі, але в перспективі таке може відбуватися все частіше.

Ми розвиваємося. Можливо, навіть цього року ми побачимо, як працюють наші дрони по повітряних цілях ворога, які до нас долітають,

– додав Дмітрієв.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що вийти на виробництво 1,5 – 2 мільйони дронів в рік – цілком реально для України. Хоч ще на початку 2024 року планувався випуск мільйона дронів.