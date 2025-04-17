Україна розробляє власну систему ППО: ексофіцер Повітряних сил сказав, яку роль може мати Європа

Україна може зміцнити свою обороноздатність завдяки співпраці з Європою. Йдеться про створення власної стратегічної системи ППО за участі європейських партнерів не лише через фінансування, а й через обмін технологіями та досвідом.

Такий підхід може стати основою для створення спільного українсько-європейського оборонного комплексу. Деталі 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Як Європа може посилити Україну

Ексофіцер Повітряних сил пояснив: заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги про те, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня та запрошує європейських партнерів до інвестицій у цей проєкт необхідно правильно розуміти.

Мовиться не лише про фінансові вкладення, а про інвестиції можливостей – обмін технологіями, досвідом, інтелектуальною власністю. Наприклад, в Європі вже є фундаментальні рішення, такі як французько-італійська система SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, які можуть стати основою для спільного розвитку потужнішої системи ППО.

Україна також має серйозний потенціал. Приватні компанії демонструють високу ефективність і готові долучатися до розробок. Але для цього потрібне сприяння з боку держави – передача напрацювань, зокрема тих, що були створені ще в радянські часи. Держкомпанії, на жаль, не завжди демонструють достатню ефективність, тому державно-приватне партнерство – оптимальна модель розвитку.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для протидії російським балістичним ракетам. Німеччина ж повідомила про виділення нового військового пакету для України. Туди увійдуть чотири системи ППО IRIS-T і десятки ракет для Patriot.

Співпраця з європейськими країнами дає змогу не лише пришвидшити розробку нових рішень, а й уніфікувати та стандартизувати підходи у сфері ОПК. Це може стати основою для формування єдиного українсько-європейського оборонного комплексу.

Варто згадати, що в Європі досі немає літака п'ятого покоління чи деяких інших технологій, які Україна вже розробляє або використовує. Наприклад, малі розвідувальні безпілотники з низькою помітністю, які пройшли бойове випробування, можуть бути цікавою пропозицією для партнерів. Так само – сучасні радари, тепловізійні камери та інші рішення, які вже показали ефективність на лінії фронту.

Україна має виходити до партнерів не з проханням, а з пропозицією – надавати не окремі дрони чи системи РЕБ, а комплексні рішення: інтегровані системи, навчання персоналу, технічну підтримку.

Такий підхід забезпечить глибшу взаємодію з Європою,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Натомість Україна зможе отримати підтримку у критично важливих напрямах – авіація, стратегічна ППО тощо.