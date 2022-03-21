Україна сама вирішить, що для неї "надто багато", – посол США в ООН про ймовірні поступки Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що позиції Росії на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд висловила сподівання, що зусилля України на переговорах покладуть кінець цій жорстокій війні.

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У недавньому інтерв’ю вона прокоментувала стурбованість Заходу, який хвилюється, що Зеленський може віддати занадто багато, щоб укласти угоду з Росією, аби зупинити війну. Зокрема у запитання згадали весь перелік можливих варіантів:

відмова Зеленського та України від повного вступу в НАТО і просто збереження нейтралітету;

повна демілітаризація України з гарантіями безпеки з боку інших країн;

поступка Криму;

поступка республік Донбасу як незалежних республік.

Лінда Томас-Грінфілд сказала, що самі українці вирішують, що для них занадто. І не США розв'язувати ці питання.

Я не можу передбачити, до чого вони в кінцевому підсумку дійдуть на переговорах з Росією, але вони знають, і я думаю, що президент Зеленський зрозумів, що люди гинуть. Російські солдати гинуть. Але дуже багато громадян України відчувають вплив цього. Тож він має все це враховувати, підходячи до росіян за стіл переговорів,

– сказала посол США в ООН.

Також вона сказала, що наразі не може сказати, чи визнали б США Крим. Та нагадала, що Америка не визнала незалежні регіони Донбасу, які росіяни оголосили незалежними.

"Але я не можу передбачити, як ми будемо реагувати на домовленість, яку українці ухвалять разом із росіянами, щоб врятувати життя власного народу", – додала Томас-Грінфілд.

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