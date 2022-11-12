Якими можуть бути результати саміту G20 для України: припущення експерта

Для України дуже важливий саміт G20. Там ми можемо зайняти центральне місце й отримати багато вигідних і необхідних для нас рішень.

Таку думку 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Раніше повідомлялось про те, що на саміті G20 почують Зеленського, а не Лаврова.

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Росії влаштують тотальне дипломатичне приниження

Краєв розповів, що на саміті G20 буде не лише ігнорування Росії. Їй влаштують тотальне дипломатичне приниження. Це буде навіть гірше, ніж те, що більше, ніж місяць тому пережив Лавров.

Тоді з ним ніхто не вийшов на фотосесію, ніхто не провів перемовин, на пресконференції журналісти його просто розірвали на шмаття. Це буде повторення цього. В усьому іншому Україна може зайняти за ініціативи наших дипломатів і політиків центральне місце і в питаннях зернового коридору, і в питанні формування нової енергетичної системи, і в питанні формування нових альянсів, нових союзів проти Росії, проти диктатури,

– зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Промова президента – не головне

Він продовжив, що промова президента – це тільки публічна сторона питання. До неї і після неї йде дуже багато важливої кулуарної роботи. Найголовніше, що відбувається на цих конференціях, це закриті зустрічі експертів, представників делегацій, голів делегацій, їхніх заступників тощо.

"Це зустрічі, які відбуваються після офіційних промов, але до офіційної останньої вечері. У цей момент ми можемо перетягнути на свій бік у контексті санкцій і ізоляції Росії країни, які до цього були нейтральні. Саме в цей момент ми можемо знайти нових покупців і нових постачальників для нашого зерна. Я думаю, що цим буде займатись наша дипломатія в кулуарах", – зауважив Краєв.

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Рішення дізнаємось не одразу

За його словами, ми дізнаємось про рішення, але не одразу. Не буде оголошено, що сьогодні ми проговоримо певні питання. Уже по факту, після проведення відповідних переговорів, консультацій профільних міністерств нам будуть оголошені результати.

Тобто, це не настільки таємні перемовини, щоб узагалі їх не висвітлювати. Просто поки йде процес, поки немає фінального документа, зазвичай це залишається в тіні,

– наголосив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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