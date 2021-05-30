Україна та ще 20 країн спільно вимагають звільнити Протасевича

Україна та ще 20 країн-членів міжнародної Коаліції за свободу ЗМІ засудили перехоплення літака Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича у Мінську. Вони вимагають негайно звільнити опозиціонера.

Відповідну спільну заяву зробили Австрія, Болгарія, Канада, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Ісландія, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

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Вищезгадані члени Коаліції за свободу ЗМІ рішуче засуджують диверсію з боку Білорусі та примусову посадку комерційного літака, а також подальший арешт журналіста Романа Протасевича,

– йдеться у повідомленні.

Коаліція вимагає негайно звільнити опозиціонера та журналістів, яких незаконно затримали у Білорусі. Також закликає покарати усіх відповідальних за напади на представників ЗМІ.

"Свобода засобів масової інформації є важливою складовою демократичного суспільства та необхідною умовою для захисту прав людини та основних свобод", – додали у заяві.

Затримання Протасевича: коротко

Літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня перехопили та посадили у Білорусі. Для цього режим Лукашенка підняв у повітря військовий винищувач.

На борту перебували 123 пасажири. Серед них ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та затримали.

Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.

Близько 400 журналістів та працівників ЗМІ у Білорусі зіткнулися з різними формами репресій у ході виборів 9 серпня та подальших протестів проти режиму Лукашенка.

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