Україна ще аналізує угоду з США щодо рідкісноземельних металів: коли буде відповідь
- Україна аналізує драфт угоди з США щодо рідкісноземельних корисних копалин та планує надати відповідь найближчими днями.
- Обговорення угоди відбувалося між міністром фінансів США та Україною, а президент Трамп сприйняв розмову позитивно.
- Раніше CNN повідомило, що Зеленський відмовився підписати угоду щодо рідкісноземельних ресурсів, запропоновану міністром фінансів США.
Україна вже отримала драфт угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин. Наразі наша країна розглядає цю пропозицію.
Очікується, що відповідь щодо угоди нададуть вже найближчими днями, повідомляє 24 Канал з посиланням на джерело Суспільного в Офісі президента.
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Коли Україна планує ухвалити рішення по угоді щодо ресурсів
Так, у ході телефонної розмови Володимир Зеленський сказав Трампу, що Україна отримала драфт угоди і почала аналізувати пропозицію. Водночас відповідь по ній нададуть в Мюнхені на етапі зустрічі з віцепрезидентом.
Готуємось зробити все максимально ефективно, щоб дати якнайбільше користі Україні та Америці і зробити це успіхом. Сам президент Трамп не звертався підписати цю угоду, обговорення йшло з міністром фінансів США. Президент Трамп все сприйняв в розмові позитивно,
– розповіло джерело.
До слова, раніше CNN повідомило, що Зеленський відмовився підписувати угоду щодо рідкоземельних ресурсів, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, який нині перебуває у Києві.