Україна ще аналізує угоду з США щодо рідкісноземельних металів: коли буде відповідь

Україна вже отримала драфт угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин. Наразі наша країна розглядає цю пропозицію.

Очікується, що відповідь щодо угоди нададуть вже найближчими днями, повідомляє 24 Канал з посиланням на джерело Суспільного в Офісі президента.

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Коли Україна планує ухвалити рішення по угоді щодо ресурсів

Так, у ході телефонної розмови Володимир Зеленський сказав Трампу, що Україна отримала драфт угоди і почала аналізувати пропозицію. Водночас відповідь по ній нададуть в Мюнхені на етапі зустрічі з віцепрезидентом.

Готуємось зробити все максимально ефективно, щоб дати якнайбільше користі Україні та Америці і зробити це успіхом. Сам президент Трамп не звертався підписати цю угоду, обговорення йшло з міністром фінансів США. Президент Трамп все сприйняв в розмові позитивно,

– розповіло джерело.

До слова, раніше CNN повідомило, що Зеленський відмовився підписувати угоду щодо рідкоземельних ресурсів, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, який нині перебуває у Києві.