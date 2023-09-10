Україна та Швеція хочуть спільно виробити 1000 БМП CV-90: чому вони найкращі у світі

У Міністерстві оборони назвали БМП CV-90 скандинавським звіром, що нищить ворогів. Одна така машина вже врятувала життя наших воїнів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво бойових машин піхоти CV-90. Мета обох країн полягає у створенні 1000 одиниць цієї техніки для ЗСУ.

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Які особливості CV-90

Заступниця голови Міноборони заявила, що головною перевагою шведської БМП є турбота про людей, що перебувають всередині. Екіпаж складається з 3 військових. Також можна перевозити десант до 8 осіб. Їхню безпеку забезпечує міцна посилена багатошарова броня, яка створена зі сталевих катаних листів.

Вона наголосила що такого захисту як у CV-90 немає в жодній іншій БМП. Як приклад вона навела інцидент на Лиманському напрямку цього року. В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу. Російські окупанти влучили по CV-90 "Ланцетом", однак члени екіпажу та десант не постраждали. Наші захисники пересіли в іншу машину й продовжили виконання бойових задач.

Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1 або БМП-2, не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня,

– написала Маляр.

Серед особливостей CV-90 заступниця міністра оборони також виділила ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну гармату. Ця зброя здатна вести вогонь на відстані до 3 кілометрів боєприпасами калібру 44 міліметри. А її максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

За словами Маляр, ця машина використовує "революційне шасі з технологіями "Формули-1", коли підвіска сама адаптується до покриття", та має гумові вставки в гусеницях. Завдяки цьому CV-90 має надзвичайно високу прохідність не шумить гучно під час руху. Представниця Міноборони процитувала воїнів ЗСУ, яки заявили, що за 200 метрів шведську CV-90 не чутно.

Основні характеристики машини CV-90: відео Ганни Маляр



Нагадаємо, прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров не тав давно повідомляв про підписання декларації про наміри запустити виробництво CV-90 в Україні. Він заявив, що вже є бажана дата, однак не став конкретизувати, коли може зійти з українського конвеєра перша шведська БМП.