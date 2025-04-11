Україна встановила дипломатичні відносини з Сомалі, – глава МЗС
- Україна 11 квітня встановила дипломатичні відносини з Сомалі під час Анталійського форуму.
- Міністри закордонних справ обговорили шляхи розвитку співпраці; раніше Україна допомогла Сомалі в рамках програми "Зерно з України".
Україна 11 квітня встановила дипломатичні відносини з Сомалі. Сталося це під час Анталійського форуму.
Він триватиме 11 – 13 квітня за участі понад 70 міністрів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис глави МЗС України Андрія Сибіги.
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Україна та Сомалі обговорили шляхи розвитку співпраці
Участь у форумі бере глава МЗС Сомалі Алі Мохамед Омар.
Сьогодні (11 квітня – 24 Канал) ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав відповідний протокол із державним міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром,
– повідомив Андрій Сибіга.
Міністри уже обговорили шляхи розвитку співпраці.
Раніше наша країна допомогла Сомалі у межах програми "Зерно з України". За словами міністра закордонних справ, Україна готова й надалі продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.
"Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України", – наголосив Сибіга.
Він також додав, що наша держава зацікавлена у зміцненні зв'язків з іншими країнами, а Анталійський дипломатичний форум – це чудова можливість зустрітися з колегами, зокрема, з Африки.