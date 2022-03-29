Україна сприймає ультиматуми Росії як анекдотичні претензії, – Корнієнко

Олександр Корнієнко заявив, що жодних компромісів, пов'язаних з територіальною цілісністю України, бути не може. За його словами, ці позиції є непохитними.

Перший віцеспікер зазначив, що українцям незрозумілі будь-які ультиматуми. Про це нардеп повідомив у ефірі російськомовного телеканалу "Настоящее время".

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В Україні вони (ультиматуми – 24 канал) сприймаються як деякі анекдотичні претензії, які пов'язані з "денацифікацією", якимись ще "Д". Тут навіть немає про що говорити,

– сказав Олександр Корнієнко.

Парламентар додав: "Україна розуміє, що будь-які перемовини, будь-які дипломатичні дії важливі. Адже Україні треба всіма шляхами рухатися до перемоги та миру".

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не планує відмовлятися від своїх територій, громадян і суверенітету. Тож якщо Росія і надалі висловлюватиме свої ультиматуми, побудовані на пропаганді, перемовини будуть закінчені.