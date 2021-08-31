Україна і США підпишуть велику оборонну угоду

Володимир Зеленський та українська делегація почали робочий візит до Вашингтону. 31 серпня Україна і Пентагон та міноборони США підпишуть важливу оборонну угоду.

На порядку денному в останній день літа низка візитів, зустрічей та підписання документів. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

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Оборонна угода між Україною і США

Ключова подія дня, на думку Никифорова, – це підписання великої оборонної угоди з Пентагоном і департаментом оборони. Документ підписуватиме зокрема міністр оборони США Ллойд Остін.

У президента зазначили: умови угоди наразі не можуть розсекретити. Щойно вона буде підписана – усю інформацію надать ЗМІ.

Серед іншого Україна підпише зі США угоду про стратегічне партнерство. Співпрацю також закріплять у космічної галузі: українська делегація 31 серпня завітає у NASA.

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Які ще візити заплановані на 31 серпня

Зустріч у міністерстві енергетики з пані міністеркою.

Зустріч з Ентоні Блінкеном.

Візит у Світовий банк.

Також Зеленський візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

Особисту зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена вже двічі переносили. Спершу вона мала відбутися 30, а згодом – 31 серпня. Декілька днів тому її перенесли на 1 вересня. Президенти зустрінуться віч-на-віч і дадуть спільний брифінг.