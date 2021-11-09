Україна та США пошлють Москві чіткий сигнал, – Кулеба про нову хартію

У листопаді Україна та США підпишуть хартію про стратегічне партнерство. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, це буде чіткий сигнал для Росії.

Все тому, що Москва продовжує свою агресію проти України. Натомість підписання хартії продемонструє, що у Києва є союзники, які змусять Росію заплатити за скоєне, пояснив міністр.

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Що розповів Кулеба про хартію

Коментуючи майбутню зустріч українсько-американської комісії, міністр закордонних справ України підкреслив, що у таких умовах вкрай важливо надіслати Москві відповідний сигнал. Мовляв, там повинні розуміти, що Україна та США – єдині у протидії агресивним діям Кремля.

У нас є потужні союзники і партнери. У випадку розширення російської агресії вони готові змусити Кремль заплатити високу ціну,

– запевнив урядовець.

Зазначимо, що наміри про підписання хартії озвучив напередодні представник Державного департаменту США Нед Прайс. Це може статися вже 10 листопада під час зустрічі Ентоні Блінкена з Кулебою у Вашингтоні. "Нам потрібно оновити хартію, щоб у ній мовилося про виклики ХХ століття", – відзначив він.

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