Україна стане частиною НАТО, але поки не можна сказати, коли саме, – заступник генсека
Джерело:El Pais
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу, проте наразі не можна сказати, коли саме це станеться.
У НАТО заявили, що не планують відправляти до України війська Альянсу. Водночас у Північноатлантичному альянсі обіцяють продовжувати підтримувати Україну.
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Мірча Джоане прокоментував ідею Макрона
Заступник генерального секретаря НАТО пояснив, що вони повністю поважають право союзників висувати нові ідеї. Проте зараз у них немає планів або намірів розміщувати війська на українській території.
Що ми маємо намір робити, так це продовжувати підтримувати Україну й уникати ескалації у відносинах із Росією, що досі нам вдавалося робити цілком задовільно,
– підкреслив Джоане.
Заступник генсека наголосив, що це особливо важливо після того, як Україна почала переговори про вступ до ЄС і наближення до НАТО.
Ми не можемо сказати, коли саме, але одного разу суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ця війна, ймовірно, триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні та уникати ескалації у відносинах із Росією,
– заявив він.
Ідея відправити війська НАТО в Україну: що відомо
- Президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що не відкидає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак наразі немає жодного консенсусу щодо цього.
- Після цього пішла одразу низка різних заяв від країн Заходу, що вони не планують направляти власні війська до України. До прикладу, у США підкреслили, що цього не буде, водночас Джо Байден хоче, аби Конгрес нарешті розблокував допомогу для України.
- Путін, звісно ж, у відповідь почав погрожувати ядерною зброєю. В Єврокомісії вже відреагували на його дії. Там вважають, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України та Заходу є частиною політичної кампанії перед президентськими виборами.