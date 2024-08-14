У Зеленського заявили про гуманітарні операції на Курщині: про що йдеться

Українські військові сформували "санітарну зону" на території Курської області. Дмитро Лубінець та Ірина Верещук пояснили, що це означає.

Сьогодні, 14 серпня, президент Зеленський провів нараду, на якій обговорювалися питання стабілізаційних заходів у Курській області. Йдеться про забезпечення гарантій безпеки на території, зайнятій українськими військами.

Дивіться також Україна створить військові комендатури на Курщині за необхідності, – Зеленський

Україна планує гуманітарні операції на Курщині

Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, що з метою захисту прикордонних областей України (насамперед прикордоння Сумщини) Сили Оборони створюють зону безпеки на території Росії, прилеглій до території України. У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується.

Тому, силами наших військових планується:

проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони ( постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів)

відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України.

допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що за словами Головкома Олександра Сирського, під контролем ЗСУ перебувають 74 населені пункти.