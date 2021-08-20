Україна створює групу з нейтралізації загроз "Північного потоку-2": хто до неї увійде

Для того, аби нейтралізувати загрози нацбезпеці через запуск "Північного потоку-2", в Україні створюють робочу групу. Напрацьовуватимуть відповідні пропозиції члени уряду.

ЗМІ оприлюднили відповідні листи – з підписами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Очільник ОП повідомляє, що це ініціатива президента Зеленського.

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До складу робочої групи ввели урядовців

Єрмак просив погодити включення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та глави Мін'юсту Дениса Малюськи до робочої групи. Шмигаль це погодив, також включили до складу і міністра енергетики Германа Галущенка.

Україна не погоджується з позицією США та Німеччини

Передбачено створення цілої комунікаційної платформи для обговорення пропозиції щодо "Північного потоку-2".

Зазначимо, що раніше президент Зеленський наголосив, що Україна не погоджується з позицією США та Німеччини щодо російського трубопроводу. Саме "Північний потік-2" стане однією з тем, яку глава України підніме на зустрічі з президентом США Джо Байденом 31 серпня.

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Зеленський назвав російський трубопровід новим "форматом зброї" і наголосив, що це – загроза не лише для України, а й для всієї Європи.

Коротко про останні новини щодо "Північного потоку-2":