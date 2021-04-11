Шмигаль: Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО

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Денис Шмигаль заявив, що Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО. За його словами, вона повинна прискорити шлях до повноправного членства в Альянсі.

Джерело:

фейсбук Дениса Шмигаля

Глава уряду зазначив, що цього тижня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина презентувала запуск цієї системи. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Україна твердо та непорушно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже, як зазначив президент, НАТО – це єдиний шлях до завершення війни на сході України,
– написав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна ввела вже 292 стандарти та керівні документи НАТО або ж 19% угод зі стандартизації.

За його словами третину з них впроваджено за останні півтора року.

Вступ України у НАТО: що відомо

  • 12 червня 2020 року Північноатлантичний Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей.
  • У Кабінеті Міністрів раніше заявили, що розраховують на підготовку до надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі після саміту НАТО у 2021 році.
  • 6 квітня Володимир Зеленський під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що для України членство в Альянсі важливе, бо може допомогти зупинити війну на Донбасі.