Україна свій хід зробила: як Зеленський кинув публічний виклик Путіну

Про відеозвернення Президента Зеленського. Дуже своєчасно. Про необхідність такого звернення до українського народу говорили і низка експертів, і деякі політики. Далі читайте російською.

Ситуация на украино-российской границе очень напряженная. Концентрация российских войск продолжается.

Интересно Я готов идти дальше, – Зеленский на русском предложил Путину встретиться на Донбассе

Есть немалый риск военного вторжения России на нашу территорию.

Об этом надо было сказать прямо. Владимир Зеленский сказал и о своем стремлении к миру, и о готовности украинцев защищать свою страну всеми средствами. Это было и обращение к Президенту РФ Владимиру Путину. И здесь момент был выбран очень точно.

Сегодня российский президент выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В России, у нас, да и во всем мире обсуждается сценарий обращения российского президента к Совету Федерации РФ за согласием на использовании российских войск на зарубежной территории. Похожая ситуация уже была в марте 2014 г.

Важно Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но готова к ней

Поэтому российское руководство надо было предупредить. Мы готовы к бою. Повторения событий февраля-марта 2014 г. не будет. Но одновременно прозвучал и призыв к переговорам. И это правильно.

Переговоры – лучшая альтернатива войне. Именно так сделал и Президент США Байден. Призыв к Путину о переговорах прямо в зоне конфликта – это сильный ход. Тем более накануне путинского послания. Это публичный вызов Путину. На него придется отвечать. Посмотрим, как это сделает Путин.

Но если, вдруг, российская сторона согласится именно на встречу в зоне конфликта (в чем я очень сильно сомневаюсь), надо быть готовыми и к провокациям с их стороны. Самая очевидная провокация, которая возможна, – это предложение встретиться в ОРДЛО. Для нас это неприемлемо по самым разным причинам. Самое оптимальное место для такой встречи – нейтральная полоса, например, мост в Станице Луганской. Мост, который был построен Украиной с помощью международных партнеров.

Украинская сторона свой ход сделала. Ответ за российской стороной.