Україна у ТКГ пропонуватиме "великоднє перемир'я" на Донбасі

Українська делегація у Тристоронній контактній групі хоче домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Це питання мають намір підняти вже на наступному засіданні – 14 квітня.
Джерело:24 канал
Таке перемир'я буде тимчасовим, але Україна зацікавлена й у постійному режимі тиші. Про це очільник української делегації Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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"На Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому треба думати про розмінування і контроль", – наголосив перший український президент.
Якщо думати про людину, то є про що думати. Я кажу (у ТКГ – 24 канал), аби ми ухвалили рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню,
– пояснив Кравчук.
Й додав, що після цього можна вирішувати політичні питання та питання безпеки. У такий спосіб, на думку глави української делегації, вдасться рухатися до миру.
Режим тиші та загострення на Донбасі: що відомо
- Режим тиші на Донбасі діє ще з 27 липня 2020 року. Попри домовленості, окупанти регулярно його порушують та відкривають вогонь по позиціях ЗСУ.
- З початку 2021 року кількість обстрілів у районі проведення ООС збільшилася. Внаслідок ворожих обстрілів вже загинули 26 захисників України.
- 26 березня російські найманці з мінометів обстріляли позиції української армії у районі Шумів. На жаль, 4 бійців ЗСУ загинули, 2 отримали поранення.
- Напередодні під час засідання Тристоронньої контактної групи Кравчук запропонував повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню з 1 квітня.
- Очільника української делегації в ТКГ підтримали представники ОБСЄ, проте його пропозиції не знайшли підтримки з боку російської делегації.