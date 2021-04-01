Україна у ТКГ пропонуватиме "великоднє перемир'я" на Донбасі

Українська делегація у Тристоронній контактній групі хоче домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Це питання мають намір підняти вже на наступному засіданні – 14 квітня.

Таке перемир'я буде тимчасовим, але Україна зацікавлена й у постійному режимі тиші. Про це очільник української делегації Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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"На Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому треба думати про розмінування і контроль", – наголосив перший український президент.

Якщо думати про людину, то є про що думати. Я кажу (у ТКГ – 24 канал), аби ми ухвалили рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню,

– пояснив Кравчук.

Й додав, що після цього можна вирішувати політичні питання та питання безпеки. У такий спосіб, на думку глави української делегації, вдасться рухатися до миру.

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