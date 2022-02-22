Україна в ТКГ заявила, що Росія фактично вийшла з "Мінська": почали консультації з ОБСЄ

Українська делегації в ТКГ відреагувала на визнання Кремлем фейкових республік на окупованому Донбасі. Члени делегації наголосили, що це може свідчити про свідомий вихід Росії з мінських домовленостей.

Україна шукатиме подальший формат переговорів

Україна у Тристоронній контактній групі рішуче засудила останні дії Кремля. Делегація зазначила, що російська сторона минулого тижня неодноразово ухилялась від участі в консультаціях.

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Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання фейкових республік на Донбасі, що може свідчити про свідомий вихід Росії із мінських домовленостей,

– мовиться у повідомленні.

Українська делегація проводитиме консультації з головуванням та координаторами ОБСЄ, а також країнами нормандської четвірки. Вони стосуватимуться пошуку подальшого формату переговорного процесу.

Росія вийшла з "Мінська"

Західні країни, а також НАТО заявили, що визнавши бойовиків на Донбасі, Володимир Путін вийшов з мінських домовленостей. До речі, навіть речник російського президента Дмитро Пєсков раніше казав, що Кремль усвідомлює, що "легітимізація" окупованих територій означатиме вихід з "Мінська".

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Країни Заходу розкритикували визнання бойовиків. Світові лідери терміново телефонували Володимиру Зеленському, аби висловити свою підтримку. Німеччина, США, Польща, Канада, інші держави та Євросоюз готують проти Кремля санкції. До речі, деякі друзі Росії, зокрема Нікарагуа, Сирія, Куба та Венесуела, визнали окупантів.

Повний текст публікації української делегації у ТКГ у телеграмі:

Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ДНР/ЛНР", що може свідчити про свідомий вихід Росії із мінських домовленостей.

Протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях у форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінії розмежування.

В ситуації, яка склалась ми будемо проводити консультації з чинним головуванням в ОБСЄ, координатором від ОБСЄ та країнами нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу.