"На нього не діють натівські обмеження": який дрон виготовляє Україна разом з Туреччиною

Турецька компанія Baykar та Україна підписали нову угоду щодо виготовлення дронів. Оскільки українська сторона залучена до розробки цих безпілотників, вони зможуть виконувати бойові завдання не лише на лінії фронту, а й завдавати ударів в Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що дрон має дуже якісний український двигун. Ба більше, безпілотник може підіймати досить важкий вантаж.

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Який дрон виготовляє Україна разом з Туреччиною

Військовий експерт розповів, що цей дрон є досить важким та має український двигун АІ-25ТЛ. Цей двигун є дуже якісним, він працювати годинами.

За словами Світана, дрон вже виготовили, він здійснив кілька польотів. Безпілотник буде виконувати бойові завдання на фронті.

Він піднімає в повітря до півтора тонн бойового навантаження, що є досить серйозною ознакою. Це кілька ракет або ж кілька авіаційних бомб,

– зауважив військовий експерт.

Найголовніше, що дрон буде літати не лише над Україною, а й над Росією, адже безпілотник – це розробка, в якій бере участь Україна. Тут вже не будуть діяти обмеження НАТО щодо використання зброї для ударів в глиб країни-агресорки.

Він (дрон – 24 Канал) точно долетить і до Уралу. Ми маємо дуже хорошу розробку. За такою схемою потрібно масштабувати все наше виробництво та входити в кооперацію з різними країнами,

– наголосив Світан.

Він також додав, що виготовлення таких безпілотників допоможе Україні не лише під час війни. Після її закінчення наша країна зможе їх продавати, що допоможе підняти економіку.

Цікаво! Генеральний директор компанії Халюк Байрактар розповів, що турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні в серпні 2025 року, там планують виробляти Bayraktar TB2 і TB3. Завод буде здатний виробляти близько 120 безпілотників на рік.

До слова, Україна у 2024 році збільшила виробничі потужності дронової індустрії в 10 разів у порівнянні з 2023 роком. Інвестиції в дронову індустрію зросли до 50 мільйонів доларів у 2024 році.